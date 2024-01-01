Сотрудник НПО «Искра» в Перми выписывал премии подчинённым и забирал деньги себе Суд признал мужчину виновным Поделиться Твитнуть

НПО "Искра"

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Пермский краевой суд признал виновным в совершении хищения денежных средств в особо крупном размере должностное лицо пермского оборонного предприятия ПАО «НПО «Искра». Противоправная деятельность была выявлена сотрудниками Управления ФСБ по Пермскому краю.

Было установлено, что с июля 2020 по август 2022 годов, пользуясь своим служебным положением, мужчина незаконно выписывал работникам предприятия премии с условием последующего возврата. В бухгалтерию он предоставлял фиктивную отчётность. Как сообщает пресс-служба краевого УФСБ, в отношении пермяка в июне 2023 года было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое в особо крупном размере).

В марте мужчину признали виновным. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с отбыванием в колонии общего режима, а также штраф 400 тыс. руб.

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