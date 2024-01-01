Алёна Бронникова Экс-депутат заксобрания Прикамья покинул должность в правительстве Москвы Последним днём работы Антона Удальёва на своем посту стало 19 апреля Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Бывший депутат Законодательного собрания Пермского края Антон Удальёв покинул должность в департаменте жилищно-коммунального хозяйства Москвы. По информации знакомого с ситуацией источника «Коммерсантъ-Прикамье», послдним его днём на посту заместителя руководителя начальника стало 19 апреля.

От комментариев изданию чиновник отказался. При этом на сайте ведомства в данный момент кадровые изменения пока не отражаются.

Антон Удальёв в разные годы работал в министерстве торговли и Агентстве по управлению имуществом Пермского края. Был назначен в 2009 году заместителем руководителя краевого Управления ФАС, а с 2013 года — и.о. руководителя Пермского УФАС России. В краевом правительстве в 2017 году получил пост и.о. заместителя председателя и руководителя Региональной службы по тарифам, через три года на довыборах был избран депутатом краевого Заксобрания по округу № 17. В феврале 2023 года он сложил полномочия и в марте перешёл в столичное правительство.

В департаменте ЖКХ Москвы он курировал уборку, организацию работ по улучшению погодных условий в праздничные дни, утилизацию снега, обеспечение противогололёдными реагентами и взаимодействие с ГИБДД. О его возможной отставке стало известно в марте.

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