Алёна Бронникова Экс-депутат ЗС Прикамья может покинуть должность в правительстве Москвы Антон Удальёв занял этот пост в марте 2023 года Поделиться Твитнуть

Антон Удальёв

Илья Радченко

Бывший депутат Законодательного собрания Пермского края Антон Удальёв покидает должность заместителя руководителя начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы. Как сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на свои источники, он написал заявление об уходе и ушёл в длительный отпуск.

Сам Удальёв подтвердил информацию об отпуске, однако от комментариев по поводу прекращения полномочий в столичном правительстве воздержался.

Антон Удальёв в разные годы работал в министерстве торговли и Агентстве по управлению имуществом Пермского края. Был назначен в 2009 году заместителем руководителя краевого Управления ФАС, а с 2013 года — и.о. руководителя Пермского УФАС России, сменив на этом посту Дмитрия Махонина, который пошёл на повышение в федеральный аппарат ведомства.

Получил пост и.о. заместителя председателя краевого правительства и руководителя Региональной службы по тарифам в 2017-м, в сентябре 2020 года на довыборах был избран депутатом краевого Заксобрания по округу № 17. Через год его переизбрали, а в феврале 2023 года он сложил полномочия и в марте перешёл в столичное правительство. В должности замруководителя департамента ЖКХ Москвы он курирует уборку, организацию работ по улучшению погодных условий в праздничные дни, утилизацию снега, обеспечение противогололёдными реагентами и взаимодействие с ГИБДД.

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