Алёна Бронникова В Прикамье пожарные ликвидировали крупный ландшафтный пожар Огонь находился в пяти метрах от жилых домов Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

В Пермском крае пожарным 20 апреля удалось устранить крупный пожар на территории д. Трифаново Юсьвинского муниципального округа, не допустив распространение на жилые дома. Как сообщает пресс-служба краевого министерства территориальной безопасности, приблизительная площадь возгорания составила 622 кв. м.

По данным МЧС Прикамья, причиной пожара стала загоревшаяся трава в связи с неосторожным обращением с огнём. Местный житель попытался потушить его самостоятельно, но из-за сильного ветра огонь быстро распространился на стоящие рядом бесхозные строения и тюки сена.

Сообщение о возгорании и угрозе распространения огня на близстоящие жилые дома поступило диспетчеру 72-й пожарной части Управления государственной противопожарной службы Пермского края в 16:10. Пожару автоматически был присвоен повышенный ранг, на место незамедлительно выехали подразделения пожарной охраны 59- и 72-й пожарных частей краевого УГПС, подведомственной Минтербезу, муниципальной пожарной охраны с. Аксёново, с. Купрос и д. Крохалево.

Пожар был локализован в 17:10, потушен — в 17:28. Погибших и пострадавших в результате происшествия нет. Всего было привлечено семь единиц техники и 20 человек личного состава.

«Благодаря профессиональным и слаженным действиям пожарных от пожара были спасены два жилых дома, которые располагались всего в пяти метрах от очага пожара. По предварительной оценке, спасено материальных ценностей на сумму 2 млн руб.», — сообщили в Минтербезе Прикамья.

В настоящее время сотрудники краевого МЧС проводят проверочные мероприятия. Устанавливаются обстоятельства и причины возникновения пожара.

По данным на 17 апреля, в регионе было зарегистрировано семь случаев горения сухой травянистой растительности на общей площади 5,07 га. Трава горела в Перми, Краснокамском и Юсьвинском городских округах, а также Пермском и Куединском муниципальных округах. Первые случаи произошли 11 апреля на территории Перми и Краснокамского городского округа в п. Майский.





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