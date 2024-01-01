С начала года в Прикамье зафиксировано 7 случаев горения сухой травы Самая большая площадь возгорания — в Куединском округе Поделиться Твитнуть

Фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю

С начала года в Пермском крае зарегистрировано уже семь случаев горения сухой травянистой растительности на общей площади 5,07 га. Трава горела в Перми, Краснокамском и Юсьвинских городских округах, а также Пермском и Куединском муниципальных округах.

При этом первые случаи произошли 11 апреля на территории Перми и Краснокамского городского округа в посёлке Майский.

Самая большая площадь горения была зафиксирована 14 апреля на территории Куединского муниципального округа, где в деревне Верх-Гондыр загорелась сухая трава на площади 5 га.

В связи с этим в ГУ МЧС России по Пермскому краю напоминают, что на территории региона, согласно постановлению краевого правительства, с 30 апреля начинается пожароопасный сезон. Начиная с этой даты, сотрудники ведомства будут ежедневно патрулирование территории, контролируя соблюдением правил пожарной безопасности. Для этого задействуют беспилотники.

При этом жители Прикамья пока могут свободно посещать леса. Запрет не будет вводиться до наступления жаркой и засушливой погоды, которая потребует ужесточения противопожарных мер. В ведомстве рекомендуют отдавать предпочтение местам, которые специально оборудованы для отдыха на природе, и строго соблюдать требования пожарной безопасности.

За нарушения предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.

При обнаружении пожара нужно сразу сообщать по телефонам: «01» (со стационарного телефона), «101» и «112» (с мобильного).

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.