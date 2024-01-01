Алёна Бронникова Жители Перми готовы потратить на летний отпуск 70 тысяч рублей Эта цифра оказалась выше средней среди российских городов-миллионников Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермяки в 2024 году планируют потратить на летний отпуск в среднем 70 тыс. руб. Такие данные приводит сервис Авито Путешествия.

В среднем жители 15 городов-миллионников, исследованных аналитиками, готовы потратить 65 тыс. руб. Как показали результаты, больше всего денег на летний отдых готовы тратить жители Екатеринбурга — 81 тыс., Казани — 75 тыс., Уфы — 72 тыс. и Челябинска — 71 тыс. руб. Меньше всего — жители Красноярска — 58 тыс. руб. При этом в Москве и Нижнем Новгороде, как и в Перми, жители готовы отдохнуть на 70 тыс., в Санкт-Петербурге — на 65 тыс. руб.

Из тех, кто уже запланировал путешествие на лето, 47% для размещения выбрали частное жильё — квартиру или загородный дом. Такой формат чаще всего выбирали люди 35-44 лет — 57% от планирующих. Отель выбрали 35%. Жители ПФО в 46% выбирают проживание в частном секторе, 36% — в отелях.

Большинство респондентов планируют провести отпуск в Краснодарском крае — 15%, Сочи — 11%, в Москве и Санкт-Петербурге — по 10%. Всего 5% поедут отдыхать за рубеж. 28% не планируют отдыхать летом 2024 года.

В прошлом году сообщалось, что среднестатистический житель Перми готов потратить на недельный отдых 42 тыс. руб. Однако горожане считают, что на идеальный недельный отпуск одному человеку требуется 155 тыс. руб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.