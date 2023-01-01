Елена Синица Порядка 37% пермяков признались, что у них нет денег на отпуск В целом по стране примерно 30% россиян говорят, что не могут позволить себе отдых Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Среднестатистический житель Перми готов потратить на недельный отдых 42 тыс. руб. Однако горожане считают, что на идеальный недельный отпуск одному человеку требуется 155 тыс. руб.

Так, по данным SuperJob, примерно у 37% жителей города нет денег на отпуск вовсе. В целом по стране примерно 30% россиян говорят, что не могут позволить себе отдых из-за отсутствия средств.

Также известно, что, в сравнении с прошлым годом, среднестатистический отпускной бюджет вырос на 9 тыс. руб. Правда, запросы к отпуску мечты немного поубавились. Число россиян, которые не могут позволить себе отпуск, уменьшилось на 5 п.п. и вернулось к уровню 2021 года.





Больше всего могут позволить себе потратить на отпуск жители Москвы — в среднем 55 тыс. руб. на одного человека на неделю. На втором месте — Красноярск (50 тыс. руб.), на третьем — Екатеринбург (48 тыс. руб.). За год среднестатистический отпускной бюджет вырос во всех мегаполисах, кроме Нижнего Новгорода и Омска.





Что касается отпуска мечты, то самые большие запросы у жителей Москвы и Красноярска (по 170 тыс. руб. на человека за неделю), а также Ростова-на-Дону (167 тыс. руб.).

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