Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
Во второй тур «Арабеска» прошёл 61 конкурсант
Среди них 12 пермяков
Жюри XVIII открытого российского конкурса артистов балета «Арабеск» подвело итоги первого тура. В связи с тем, что в конкурсе в этом году приняло участие не так много молодых артистов, как обычно, — всего 71, отсев в первом туре был минимальный. К следующему туру допущен 61 человек, из них 12 пермяков (в первом туре соревновались 14 студентов Пермского хореографического училища).
Конкурсные выступления второго тура (6 +) состоятся 21, 22 и 23 апреля. 25 апреля пройдёт конкурс современной хореографии (6 +), 26 апреля — конкурсные выступления третьего тура (6 +). 27 апреля будут торжественно вручены награды и пройдёт гала-концерт лауреатов (6 +), такой же концерт состоится и 28 апреля.
Все события «Арабеска» начиная со второго тура можно будет смотреть в онлайн-трансляциях.
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