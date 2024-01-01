Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Во второй тур «Арабеска» прошёл 61 конкурсант Среди них 12 пермяков Поделиться Твитнуть

Жюри XVIII открытого российского конкурса артистов балета «Арабеск» подвело итоги первого тура. В связи с тем, что в конкурсе в этом году приняло участие не так много молодых артистов, как обычно, — всего 71, отсев в первом туре был минимальный. К следующему туру допущен 61 человек, из них 12 пермяков (в первом туре соревновались 14 студентов Пермского хореографического училища).

Конкурсные выступления второго тура (6 +) состоятся 21, 22 и 23 апреля. 25 апреля пройдёт конкурс современной хореографии (6 +), 26 апреля — конкурсные выступления третьего тура (6 +). 27 апреля будут торжественно вручены награды и пройдёт гала-концерт лауреатов (6 +), такой же концерт состоится и 28 апреля.

Все события «Арабеска» начиная со второго тура можно будет смотреть в онлайн-трансляциях.

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