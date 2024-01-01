В Прикамье 24 жителя стали потенциальными донорами костного мозга с помощью Почты России В ведомстве привели данные с начала года Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба Почты России

С начала этого года ещё 24 жителя Пермского края стали потенциальными донорами костного мозга. Всего с запуска совместного проекта Почты России, Национального регистра доноров костного мозга имени Васи Перевощикова (Национальный РДКМ) и Русфонда заявки из Прикамья направили уже 355 человек. Совместный проект упростил процедуру вступления в регистр доноров. Он работает с лета 2021 года.

Ранее всем добровольам нужно было сдать кровь на типирование для определения генотипа, чтобы войти в регистр доноров. Совместный проект Почты России, Национального РДКМ и Русфонда расширил возможности, и сейчас достаточно оставить заявку на сайте rdkm.ru. После этого доброволец получит по почте набор со специальными палочками, инструкцией по взятию биоматериала, анкетой о состоянии здоровья и необходимыми документами для вступления в регистр.

Кандидат на вступление в регистр может самостоятельно взять мазок с внутренней стороны обеих щёк. После этого палочки и заполненные документы нужно отправить по почте в Казань заказным письмом. Там специалисты лаборатории Казанского (Приволжского) федерального университета проведут типирование и определят генотип добровольца. При этом пересылка образца будет бесплатной. Данные попадут в Информационную систему Национального РДКМ.

Стать потенциальным донором костного мозга может любой здоровый человек в возрасте от 18 до 45 лет.

По словам директора Управления федеральной почтовой связи Пермского края Наталии Доронинов, в нашем регионе сейчас работают 655 почтовых отделений. В любом из них можно оформить заказные письма в лабораторию с собранными генетическими образцами.

Напомним, в прошлом году, по данным проекта «Донорство ума» фонда «Дедморозим», регистр доноров костного мозга пополнился на 804 человека. Это практически в 1,5 раза превышает результат 2022 года (575 человек).

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