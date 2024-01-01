Максим Артамонов Регистр доноров костного мозга в Прикамье пополнился более чем на 800 человек За прошлый год более 6,5 тысячи пермяков стали донорами Поделиться Твитнуть

Фото: Фонд "Дедморозим"

В Пермском крае, благодаря работе проекта «Донорство ума» фонда «Дедморозим», регистр доноров костного мозга в прошлом году пополнился на 804 человека. Это практически в 1,5 раза превышает результат 2022 года (575 чел.), сообщили в пресс-службе фонда.

Вступающие в регистр могут спасти жизнь больных лейкозом — для этого они делятся с ними здоровыми клетками костного мозга. Трансплантация показана детям и взрослым с заболеваниями крови, когда другие виды лечения уже бессильны.

Как отмечают координаторы проекта, главными событиями прошлого года стали две встречи генетических близнецов. Такое случается в России редко.

Фото: Фонд "Дедморозим"

«Встреча донора и человека, которому он спас жизнь, — это всегда настоящее чудо», — рассказала координатор донорских акций Марина Коровникова.

По её словам, в прошлом году фонд «Дедморозим» провёл в городе 25 донорских акций с компаниями, вузами и спортивными и торговыми площадками города и края. На этих мероприятиях в регистр вступили 576 пермяков, ещё более 200 сделали это в лабораториях «МедЛабЭкспресс».

В этом году проект реализуется при поддержке Фонда грантов губернатора Пермского края. Запланировано не менее 15 информационных встреч о донорстве костного мозга на общественных мероприятиях, предприятиях и в учебных заведениях региона.

Всего за время существования проекта «Донорство ума» — с 2015 года — потенциальными донорами стали более 6,5 тыс. жителей Пермского края.

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