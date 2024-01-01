Администрация Перми намерена перенести расходы на строительство крематория на 2025 год Это решение должны утвердить депутаты гордумы на ближайшей пленарке Поделиться Твитнуть

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Депутаты Пермской городской думы на профильном комитете обсудили поправки в бюджет на 2024—2026 годы, предложенные чиновниками мэрии. Среди поправок — перенос расходов на строительство крематория с 2024 на 2025 год. Об этом сообщили в пресс-службе гордумы.

Как рассказала начальник финансового департамента мэрии Вера Титяпкина, на 2025 год предлагается перенести расходы на строительство крематория на кладбище «Восточное» в размере 123 млн руб.

Согласно проекту решения в целом, поправки предусматривают увеличение в 2024 году доходов и расходов городской казны на 568 млн руб., в 2025 году — на 142 млн руб., а в 2026 году — на 97 млн руб.

Утвердить поправки депутаты гордумы должны на ближайшем пленарном заседании, которое состоится 23 апреля.

Напомним, в конце сентября Пермская городская дума поддержала внесённые администрацией изменения в бюджет города на 2023-2025 годы, предусматривающие перенос расходов на строительство крематория на Восточном кладбище в сумме 70 млн руб. с текущего года на 2024-2025-й. На октябрьской пленарке гордумы заместитель главы Перми Дмитрий Галиханов, отвечая на вопросы депутатов, заявил, что «будет произведена консервация» крематория.

Пермские власти строят крематорий уже больше 10 лет. Первые попытки начать строительство крематория в Перми предпринимались ещё в 2009 году, однако строительство первой очереди началось лишь в 2013 году. В итоге объект был заморожен и превратился в долгострой. О том, что происходит с крематорием и кладбищами в Перми, можно почитать в нашем материале.

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