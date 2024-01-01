В Перми в аварии на Средней дамбе пострадали два человека Водитель легковушки спровоцировал ДТП с автобусом Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Вечером 19 апреля в Перми два легковых автомобиля столкнулись на бульваре Гагарина, 44, что привело к аварии с автобусом и двум пострадавшам. Об этом сообщает perm.aif.ru со ссылкой на ГУ МВД России по Пермскому краю.

В ведомстве уточнили, что водитель автомобиля «Лада Икс Рэй» 1980 г.р. не выдержал безопасную дистанцию и взрезался в «Ладу Гранта». От удара второй автомобиль откинуло на опору освещения, а «Лада Икс Рэй» выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом 55 маршрута МАЗ.

В результате аварии травмы получили водитель автомобиля «Лада Икс Рэй» и его пассажир 2005 года рождения. Пострадавших госпитализировали. В каком они сейчас состоянии, не уточняется.

Сейчас Госавтоинспекция устанавливает все обстоятельства ДТП.

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