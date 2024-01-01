В Перми мужчина незаконно обналичил 2,2 млн рублей Он сделал это от имени комиссии по трудовым спорам Поделиться Твитнуть

Архив ИД "Компаньон"

Константин Долгановский

Житель Перми, используя удостоверение комиссии по трудовым спорам, обналичил 2,2 млн руб. Нарушение выявила прокуратура Свердловского района Перми. Об этом сообщает «Рифей».

По информации надзорного ведомства, от имени ООО пермяку выдали такое удостоверение на общую сумму взыскания в 2,2 млн руб. Однако во время проверки выяснилось, что трудовых отношений между ним и организацией не было. Он даже не был трудоустроен у этого работодателя, а о наличии задолженности по зарплате не был уведомлен.

В итоге Свердловский районный суд удовлетворил заявление о признании удостоверений недействительными. В доход государства с общества взыщут незаконно полученные 2,2 млн руб.

Напомним, в прошлом году пермского перевозчика осудили за незаконное обналичивание более 218 миллионов рублей. Предпринимателю вменяли в вину 24 эпизодов.

Мужчина занимался бизнесом в Пермском крае и изготавливал платёжные поручения, в которых были недостоверные сведения. С 2015 по 2022 год предприниматель вывел из-под финансового контроля государства и обналичил свыше 218 млн руб.

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