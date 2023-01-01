Максим Артамонов В Перми будут судить перевозчика за незаконное обналичивание более 218 миллионов рублей Предпринимателя обвиняют в 24-х эпизодах Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Перми, который обвиняется по ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса РФ — Изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств. Ему инкриминируют 24 преступных эпизода, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

По версии следствия обвиняемый занимался бизнесом в Пермском крае и изготавливал платёжные поручения, в которых были недостоверные сведения.

«В частности, используя счета нескольких подконтрольных ему юридических лиц, при отсутствии реальных договорных взаимоотношений он включал в финансовые документы данные о назначении платежа, которого в действительности не производилось», — пояснили в ведомстве.

С 2015 по 2022 годы предприниматель вывел из-под финансового контроля государства и обналичил свыше 218 млн руб. Уголовное дело направлено в Пермский районный суд для рассмотрения по существу.

Издание Properm.ru со ссылкой на картотеку суда отмечает, что речь идёт о руководителе НП «Единый союз перевозчиков» Михаиле Ухватове. Суд принял к рассмотрению это дело 19 апреля, а первое заседание должно состояться 15 мая.

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