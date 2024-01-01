Алёна Бронникова Главам муниципалитетов Пермского края присвоили почётные звания РФ Чиновники удостоены звания за «заслуги в развитии местного самоуправления» Поделиться Твитнуть

Пермь

Константин Долгановский

Президент РФ Владимир Путин 19 апреля подписал указ о присвоении почётных званий «Заслуженный работник местного самоуправления Российской Федерации». В список вошли три чиновника из Пермского края.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В нём указано, что почётного звания удостоены глава Верещагинского городского округа Сергей Кондратьев, глава Губахинского муниципального округа Николай Лазейкин и замглавы администрации — управляющему делами администрации Карагайского муниципального округа Сергей Аликин за «заслуги в развитии местного самоуправления в Российской Федерации и многолетнюю добросовестную работу».

Сергей Кондратьев возглавляет Верещагинский район с 2011 года, в ноябре 2019-го он был избран главой округа. Николай Лазейкин был назначен на пост главы Губахи в 2016 году.

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