Алёна Бронникова В Индустриальном районе Перми временно изменится схема движения автобусов Изменения связаны с ремонтом трамвайных путей Поделиться Твитнуть

В связи с ремонтом трамвайных путей по ул. Мира в Индустриальном районе Перми в ближайшие выходные ожидается перекрытие ряда перекрёстков. В департаменте транспорта администрации Перми предупреждают об изменении схемы движения общественного транспорта.

По информации ведомства, ограничение движения на перекрёстке улиц Мира и Леонова введут с 23 часов 19 апреля до 23 часов 20 апреля.

Автобус №3, №10, №27 и №40, следующие в сторону микрорайона Нагорный, будут ходить с разворотом через перекрёсток с ул. Дениса Давыдова. Все остановки будут сохранены. Маршруты №29 и №59, следующие в сторону остановки «Планета», запустят в объезд перекрёстка по улицам Космонавта Леонова, Космонавта Беляева и Дениса Давыдова. Остановка «Космонавта Леонова» временно не будет обслуживаться этими автобусами.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что в Индустриальном районе с мая 2024 года на время строительства новой дороги и мостового перехода закроется трамвайное и автобусное движение по ул. Карпинского на участке от ул. Стахановской до ш. Космонавтов. В связи с этим вводятся корректировки движения автобусов №3, №4, №36 и №59. Также будет организована работа компенсационного маршрута №72.

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