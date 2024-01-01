В Индустриальном районе Перми общественный транспорт пустят по новым маршрутам Изменения начнутся после закрытия трамвайного движения Поделиться Твитнуть

Виктор Михалев

Городской департамент транспорта представил свои предложения по изменению движения автобусных маршрутов в Индустриальном районе Перми.

Первый этап корректировок стартует в мае 2024 года, когда на время строительства новой дороги и мостового перехода закроется трамвайное и автобусное движение по ул. Карпинского на участке от ул. Стахановской до ш. Космонавтов.

Во-первых, будет организована работа компенсационного маршрута №72. Он будет следовать от ТЦ «Планета» до ЦУМа по улицам Мира, Стахановской, ш. Космонавтов, улицам Пушкина, Борчанинова, Петропавловской, Комсомольскому проспекту и ул. Ленина.

Автобусный маршрут №3 будет следовать с Нагорного по улицам Мира, Советской Армии и ш. Космонавтов, далее по маршруту. Автобус №4 будет перенаправлен на улицы Стахановская, Чкалова и Куйбышева, а маршруты №36 и 59 будут объезжать зону реконструкции по ул. Стахановской и ш. Космонавтов.

Второй этап корректировок запланирован на 2025 год, когда будут заключаться новые контракты с перевозчиками. Во-первых, после окончания реконструкции участка ул. Карпинского и ул. Столбовой планируется организация новых связей ул. Карпинского с промышленными предприятиями на ул. Куйбышева путём сохранения трассы следования маршрута №4 по ул. Старцева.

Также обсуждается объединение маршрутов №10 и 68 для организации новой транспортной связи м/р Нагорный и Цирка. А на маршруте №59 планируется включение нового участка для движения — от ул. Леонова до ул. Ягодной.

Кроме того, чтобы обеспечить связь Нагорного с лечебными учреждениями, автобусы маршрута №28 будут заезжать на ул. Глинки и Свиязева.

Пока в стадии обсуждения находится сохранение автобусного сообщения до Осенцов, а также изменение пути следования автобусов №12 и 47 так, как это показано на схеме.

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