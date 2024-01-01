В Перми с рельсов сошли сразу несколько трамваев на Разгуляе Никто не пострадал Поделиться Твитнуть

Фото: ТГ-канал ЧП Пермь

Сегодня днём в районе Разгуляя трамвай сошёл с рельсов. Фотографии происшествия опубликовали пользователи соцсетей. Позже в МУП «Пермгорэлектротранс» пояснили, что инцидент произошел в 15:35 в трамвайном кольце на Разгуляе.

«Во время буксировки буксируемый вагон сошел с рельс. Вагоны следовали без пассажиров. Водители трамваев, следуя должностной инструкции, незамедлительно сообщили о произошедшем специалистам службы пути МУП «ПГЭТ»», — рассказала в городском департаменте транспорта.

На место происшествия дептранс направил аварийную бригаду. Сейчас движение на участке осуществляется без задержек.

Фото: ТГ-канал ЧП Пермь

В пресс-службе департамента добавили, что специалисты предприятия проведут проверку по этому факту и установят причины произошедшего.

Напомним, в конце февраля прошлого года с небольшим интервалом также сошли с рельсов два трамвая.

Первый инцидент произошёл с трамваем маршрута № 6 в районе Центрального рынка. После этого трамваи маршрута № 5 перенаправили на ул. Ленина в объезд заблокированного участка. Один из вагонов этого маршрута и сошёл с рельсов на перекрестке улиц Ленина и Горького, частично остановив движение электротранспорта в центре города.

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