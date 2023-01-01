В Перми с рельсов сошли два трамвая На улице Ленина образовалась пробка из электротранспорта Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Во вторник, 28 февраля, в Перми с небольшим интервалом сошли с рельсов два трамвая.

Первый инцидент произошёл около 14.20 с трамваем маршрута № 6 в районе Центрального рынка. После этого трамваи маршрута № 5 перенаправили на ул. Ленина в объезд заблокированного участка. Один из вагонов данного маршрута и сошёл с рельсов на перекрестке улиц Ленина и Горького, частично остановив движение электротранспорта в центре города.

Константин Долгановский

О причинах схода подвижного состава в Горэлектротранспорте не сообщают. В настоящее время ведутся работы по устранению аварий.

Ранее МЧС предупреждало о возможном росте числа дорожных происшествий из-за неблагоприятных погодных условий — осадков и сильного ветра.

Константин Долгановский

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