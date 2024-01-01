Избирком Прикамья учредил почётный знак имени Анатолия Лебедева Его имя присвоили и избирательному участку во Дворце молодёжи в Перми Поделиться Твитнуть

Избирательная комиссия Пермского края

Избирательная комиссия Пермского края приняла решение учредить ведомственную награду — почётный знак имени Анатолия Николаевича Лебедева. Об этом сообщили в избиркоме региона.

Анатолий Лебедев — один из основателей современной избирательной системы Прикамья, заслуженный юрист России, автор более 50 научных работ. Он был создателем и бессменным руководителем избирательной комиссии Пермской области с 1993 по 2007 год.

При Лебедеве были приняты первые областные законы о выборах, начала работать государственная автоматизированная система «Выборы». Он был первым председателем комиссии, проводившим выборы депутатов Госдумы, заксобрания, губернатора региона, а также во множестве муниципалитетов.

«Именно Лебедев стал первопроходцем в проведении референдума и разработке нормативной базы по объединению двух субъектов России — Пермской области и Коми-Пермяцкого округа», — напомнили в крайизбиркоме.

Почётный знак имени Анатолия Лебедева будет вручаться действующим и бывшим членам избиркомов по особому ходатайству Попечительского совета, в который, помимо руководства КИК, входят члены семьи Анатолия Лебедева и представители общественности.

Также крайизбирком принял решение присвоить имя Анатолия Лебедева избирательному участку № 2817 во Дворце молодёжи в Перми.

Анатолий Лебедев скончался в марте 2023 года на 84 году жизни.

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