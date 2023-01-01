Максим Артамонов В Перми скончался первый руководитель регионального избиркома Анатолий Лебедев Ему было 83 года Поделиться Твитнуть

Фото: Избирательная комиссия Пермского края

Скончался первый руководитель избирательной комиссии Прикамья Анатолий Лебедев. Об этом сообщили в пресс-службе крайизбиркома. Он умер 4 марта на 84 году жизни.

Анатолий Лебедев родился 3 марта 1940 года в Ленинграде. Окончил юридический факультет Пермского государственного университета. Работал следователем, а затем занимался преподавательской деятельностью.

Лебедев стоял у истоков становления и развития избирательной системы Прикамья. С 1993 по 2007 год возглавлял Избирательную комиссию Пермской области. За это время были заложены основы работы современной электоральной системы региона.

Он был автором более 50 научных работ. В 2000 году был удостоен звания заслуженного юриста РФ, также он награждён многими государственными и правительственными наградами.

Церемония прощания состоится во вторник, 7 марта, в 12:00 в холле второго этажа Органного зала (ул. Ленина, 51б).

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