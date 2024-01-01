С начала сезона в Пермском крае клещи покусали 44 человека Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю

С начала сезона в медорганизации Прикамья с жалобами на покусы клещей обратилось 44 человека, 17 из которых — дети. Больше всего укусов зарегистрировано в Пермском, Кудымкарском, Березовском, Юсьвинском, Большенсосновском муниципальных округах, а также Чайковском, Нытвенском, Добрянском и Чернушинском городских округах и Березниках. Об этом рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Пермском краю.

В лабораториях были исследованы 22 клеща, пять из которых заражены иксодовым клещевым боррелиозом (болезнь Лайма).

В краевом управлении Роспотребнадзора напоминают о необходимости ставить прививку против клещевого энцефалита и соблюдать правила безопасности на открытых территориях. Если клещ присосался, его нужно аккуратно снять и отвезти на исследование в лабораторию. Список лабораторий есть на сайте ведомства.

Напомним, сегодня стало известно, что врачи краевой больницы им. Вагнера в Березниках зафиксировали первый в этом году случай присасывания заражённого клеща в Пермском крае,

Пострадала женщина, которую клещ укусил м/р Сёмино. Она обратилась в травмпункт березниковской больницы. После исследования членистоногого выяснилось, что клещ являлся переносчиком боррелиоза (болезнь Лайма). Сейчас пострадавшая проходит лечение от инфекционного заболевания.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщали, что на 12 апреля в медицинские организации Пермского края с укусами клещей обратились шесть человек (один из них — ребёнок), проживающих в Нытвенском, Юсьвинском, Лысьвенском и Кудымкарском округах.

Каждый год в крае с укусами клещей в больницы обращается около 20 тыс. человек.

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