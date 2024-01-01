В Прикамье зафиксирован первый в 2024 году случай присасывания заражённого клеща Он оказался переносчиком боррелиоза Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю

Врачи краевой больницы им. Вагнера в Березниках зафиксировали первый в этом году случай присасывания заражённого клеща в Пермском крае, рассказали в медучреждении.

Пострадала женщина. Клещ укусил её в м/р Сёмино. Она обратилась в травмпункт березниковской больницы. После исследования членистоногого выяснилось, что клещ являлся переносчиком боррелиоза (болезнь Лайма).

Пострадавшая проходит лечение от инфекционного заболевания.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщали, что на 12 апреля в медицинские организации Пермского края с укусами клещей обратились шесть человек (один из них — ребёнок), проживающих в Нытвенском, Юсьвинском, Лысьвенском и Кудымкарском округах.

Каждый год в крае с укусами клещей в больницы обращается около 20 тыс. человек.

В 2023 году было зарегистрировано 70 случаев клещевого энцефалита (один из них — с летальным исходом). Случаев клещевого боррелиоза было зарегистрировано более 200.

В 2024 году ожидается увеличение численности иксодовых клещей.

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