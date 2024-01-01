Прокуратура обжаловала приговор пермскому общественнику Александру Чернышову Бывшего руководителя Центра исторической памяти ранее приговорили к условному сроку Поделиться Твитнуть

Прокуратура подала апелляционное представление на приговор, вынесенный бывшему руководителю Центра исторической памяти Александру Чернышову. Информация появилась в картотеке суда 18 апреля. Сама жалоба была подана накануне. Дата её рассмотрения в краевом суде пока не назначена.

Напомним, 4 апреля Индустриальный районный суд Перми приговорил Александра Чернышова к трём годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Его признали виновным в покушении на контрабанду культурных ценностей из РФ (ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 226.1 УК РФ). Речь идёт о попытке вывести из Перми в Германию архив пермского «Мемориала»*. Чернышов признал вину полностью и заключил досудебное соглашение с прокуратурой.

В ходе судебных прений гособвинитель просил приговорить Чернышова к трём годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, защита же настаивала на условном сроке.

*Международная общественная организация «Мемориал» признана иностранным агентом и ликвидирована по решению суда.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.