Алёна Бронникова Парламент Прикамья поддержал продление возможности выкупа земель без торгов Особый порядок действовал в 2022-2023 годах Поделиться Твитнуть

Сергей Федосеев

В Пермском крае на 2024 год продлено действие упрощённого порядка выкупа земель из государственной собственности. Инициатива губернатора Дмитрия Махонина была рассмотрена на заседании краевого заксобрания 18 апреля и принята в двух чтениях.

Данная мера позволяет выкупать земельные участки для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, создания рекреационных зон, осуществления производственной деятельности и для нужд промышленности без проведения торгов.

Особый порядок распространяется на выкуп участков из государственной собственности, а также на участки, государственная собственность на которые не разграничена. Цена продажи устанавливается в размере 100% от кадастровой стоимости.

Данная мера уже использовалась в качестве антикризисной в 2022 и 2023 годах. Законопроект о её продлении на текущий год был внесён в заксобрание в марте.

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