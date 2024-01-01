В Пермском крае могут продлить особый порядок выкупа земель из госсобственности Он действовал в 2022-2023 годах Поделиться Твитнуть

Губернатор Дмитрий Махонин внёс в Законодательное собрание Пермского края проект закона о продлении особого порядка выкупа земель из госсобственности. Об этом сообщили в пресс-службе краевого парламента.

Согласно пояснительной записке, предлагается продлить до 2024 года возможность граждан выкупать земельные участки для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, создания рекреационных зон, осуществления производственной деятельности и для нужд промышленности без проведения торгов.

Особый порядок распространяется на выкуп земельных участков из государственной собственности, а также на участки, государственная собственность на которые не разграничена. Цену продажи предлагается определить в размере 100% от кадастровой стоимости.

Напомним, данная мера уже использовалась в качестве антикризисной в 2022 и 2023 годах.

Проект закона планируется рассмотреть на заседании Законодательного собрания в апреле в двух чтениях.

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