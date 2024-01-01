Под Пермью внедорожник вылетел с трассы в пруд Автомобиль доставали водолазы с помощью крана Поделиться Твитнуть

Фото: ТГ-канал ЧП ДТП Пермь

В с. Култаево 17 апреля внедорожник Toyota RAV4, двигаясь по дороге, улетел в местный пруд. Фотографии дорожно-транспортного происшествия опубликовали пользователи соцсетей.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю, дорожный инцидент произошёл в 0:30. За рулём автомобиля был водитель 1973 г.р.

«Не доезжая до моста через реку Сарабаиха, он не справился с управлением и съехал с моста в реку», — отметили в ведомстве.

Сам водитель не пострадал. Однако его машину пришлось доставать из водоёма с помощью крана.

Сейчас полиция проводит проверку по факту аварии.

Жители Култаево сообщают, что в этом месте у пруда только в прошлом году установили ограждение. Раньше его не было.

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