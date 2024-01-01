В Перми волонтёры нашли погибшим 25-летнего участника СВО Дмитрий Носков в январе пропал по пути домой Поделиться Твитнуть

Волонтёры поискового отряда «ЛизаАлерт» прекратили поиски 25-летнего пермяка Дмитрия Носкова, который в ночь на 21 января отправился от друзей домой и не вернулся.

В начале этой недели поисковики на своей странице в соцсетях попросили снять ориентировки на пропавшего Дмитрия Носкова, сообщив, что он найден погибшим. Подробности не сообщались.

Дмитрий Носков / фото: ЛизаАлерт

По данным 59.ru, в ночь на 21 января Дмитрий отдыхал с компанией друзей в квартире на ул. Фонтанной. Потом приятели поехали в клуб «Доски», а после этого вернулись в квартиру. Попрощавшись с друзьями, Дмитрий отправился домой на ул. Танкистов, но дома его не дождались.

Как рассказал друг пропавшего, Дмитрий всегда сообщал, если задерживался. Кроме того, стало известно, что он участвовал в спецоперации. Вернувшись из зоны СВО, он устроился технологом на завод.

Напомним, в марте стало известно о смерти участника СВО Ильи Терещенко, которого убили неизвестные под Полазной. Он был мужем пермского волонтёра поискового отряда имени Ирины Бухановой.

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