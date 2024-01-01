В Перми готовится к открытию новая гастрономическая локация «Вкус места» Она разместится по улице Ленина, 9 Поделиться Твитнуть

ул. Ленина 9 / фото: photobuildings.com

В ближайшее время по ул. Ленина, 9 в Перми откроется новая гастрономическая локация «Вкус места». Об этом авторы проекта сообщили в социальных сетях. При этом точная дата не называется.

«Сесть за столик во «Вкусе места» — значит погрузиться в атмосферу Перми, ощутить ее историю и вкус», — интригуют организаторы. В меню анонсированы свежая выпечка, кофе, молочные коктейли, но не только.

«Вкус места» — это совсем не про кафе, это место, где каждый визит становится приключением. Мы будем проводить иммерсивные ужины, где каждый житель и гость города сможет погрузиться в атмосферу Перми через вкус и аромат местных продуктов. Будут и мастер-классы, связанные с нашим городом», — говорится в посте.

Напомним, открытие «Вкуса места» более года назад анонсировала министр по туризму и молодёжной политике Пермского края Юлия Ветошкина. Она сообщила, что это событие будет приурочено к юбилею краевого центра и станет частью нового туристического маршрута «300 лет в стиле Пермь».

Добавим, ранее по ул. Ленина, 9 работало ретро-кафе «Дежавю» — первое пермское заведение, попавшее в шоу «На ножах» в 2017 году. Автор программы повар Константин Ивлев предложил заведению другую концепцию (с ориентацией на стейки) и другое название — «Мясо». Однако под этим брендом кафе проработало недолго.

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