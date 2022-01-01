В центре Перми появится новая гастрономическая локация «Вкус места» Она разместится по адресу ул. Ленина, 9 Поделиться Твитнуть

ул. Ленина 9 / фото: photobuildings.com

В 2023 году в краевом центре будет организован новый туристический маршрут «300 лет в стиле Пермь». Как сообщила министр по туризму и молодёжной политике Пермского края Юлия Ветошкина, он приурочен к юбилею краевого центра.

«Проект будет представлять собой иммерсивный гастрономический маршрут по Перми, который позволит связать прошлое и настоящее города», — отметила чиновница.

В результате реализации проекта на ул. Ленина, 9 появится новая гастрономическая локация «Вкус места». Здесь будут проводиться гастрономические ужины, связанные с Пермским краем, мастер-классы, тематические программы и пр.

Напомним, ранее на ул. Ленина, 9 работало ретро-кафе «Дежавю» — первое пермское заведение, попавшее в шоу «На ножах» в 2017 году. Автор программы повар Константин Ивлев предложил заведению другую концепцию (с ориентацией на стейки) и другое название «Мясо». Однако под этим брендом кафе проработало недолго. В настоящее время оно закрыто.

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