На пожаре в Пермском крае погиб мужчина Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Ночью 17 апреля в д. Кондратово Пермского муниципального округа на пожаре погиб мужчина. Об этом сообщили в министерстве территориальной безопасности Прикамья.

Пожар вспыхнул в кирпичном жилом доме, площадь возгорания составила 40 кв. м.

Пожару присвоили повышенный ранг 1 БИС. В тушении участвовали пожарно-спасательные подразделения ГУ МЧС региона и подразделения пожарной части № 133 УГПС Пермского края.

Когда специалисты прибыли на место, здание было полностью охвачено огнём. Во время тушения в доме был обнаружен погибший мужчина.

Причины возгорания устанавливаются.

Ранее сообщалось, что за истекшие сутки 17 апреля 2024 года на территории Пермского края ликвидировано восемь пожаров: три в Перми, два в Пермском МО, по одному пожару на территориях Краснокамского, Березниковского и Кудымкарского округов. Один человек погиб, других пострадавших нет.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.