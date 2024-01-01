В Перми пожарные спасли забравшихся в электрощит котят Один из них теперь живёт в пожарной части Поделиться Твитнуть

Пермские пожарные спасли трёх котят, которые забрались в электрощит в десятиэтажном доме. О происшествии сообщил сайт perm.aif.ru.

Сотрудников МЧС вызвали жильцы многоэтажки. Они почувствовали запах гари. Приехав на место происшествия, пожарные установили, что в одном из электрощитов произошло короткое замыкание. Осмотрев электрооборудование, они обнаружили внутри щита кошку и трёх котят. Кошка от удара током погибла.

Котят удалось пристроить в добрые руки. Двух приютили жители дома, ещё одного, самого маленького, забрали с собой огнеборцы. Теперь он живёт при пожарной части.

За истекшие сутки 17 апреля 2024 года на территории Пермского края ликвидировано восемь пожаров, из них: три пожара в Перми, два пожара на территории Пермского муниципального округа, по одному пожару на территориях Краснокамского, Березниковского городских округов и Кудымкарского муниципального округа.

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