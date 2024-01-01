Алёна Бронникова За неделю бензин марки АИ-98 в Пермском крае подорожал на 30 копеек Регион лидирует в ПФО по средним ценам на все виды автомобильного топлива Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Средняя потребительская цена на автомобильное топливо в Пермском крае на 14 апреля составила 55,24 руб. Согласно данным Росстата об объёме нефтепродуктов с 8 по 14 апреля и ценах на них, за неделю этот показатель вырос на 12 копеек.

Цены на АИ-92 выросли за семь дней на 8 коп. и составили в среднем 50,92 руб. за литр. АИ-95 подорожал на 12 коп. до 55,43 руб. Литр дизельного топлива поднялся в цене на 10 коп. до 65,49 руб.

Средняя стоимость литра АИ-98, в отличие от показателей предыдущего периода, также увеличилась и достигла 69,94 руб. Это на 30 коп. больше, чем неделей ранее.

Все виды топлива в Пермском крае оказались самыми дорогими среди регионов ПФО. Причём средние цены в Прикамье, кроме цены на бензин марки АИ-95, также оказались выше средних цен по России. Так, в среднем цена топлива на 14 апреля в стране составила 54,93 руб., АИ-92 — 50,79 руб., АИ-98 — 69,06 руб., дизельное топливо — 65,08 руб. АИ-95 — 55,56 руб.

За период с 9 по 15 апреля рост цен на автомобильный бензин был зафиксирован в 67 регионах, сильнее всего в Камчатском крае (+1,1%, рост на 68 коп.). Снижение цен зафиксировано в семи регионах, заметнее всего в Магаданской области (-0,8%).

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