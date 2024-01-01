Цены на бензин в Прикамье выросли за неделю в среднем на 3 копейки Рост цен на топливо зарегистрирован ещё в 55 регионах Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Росстат опубликовал данные по ценам на автомобильный бензин и дизельное топливо на 8 апреля в регионах России. В Пермском крае цены на АИ-92 выросли за семь дней с 50,81 до 50,84 руб. за литр. АИ-95 подорожал с 55,28 до 55,31 руб. Литр дизельного топлива поднялся в цене на 3 коп., до 65,39 руб.

Цены на АИ-98 остаются на прежнем уровне — 69,64 руб. за литр.

Все виды топлива, кроме АИ-98, в Прикамье самые дорогие в Приволжском федеральном округе. На АЗС Ульяновска АИ-98 продавался к 8 апреля по цене 69,89 руб. за литр.

За неделю рост цен на автомобильный бензин зафиксирован в 56 субъектах Российской Федерации, более всего – в Ивановской области (+0,7%).

Снизились цены во Владимирской и Костромской областях (-0,2%), а также в Республике Дагестан (-0,1%).

В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены на бензин автомобильный изменились на +0,2% и +0,1% соответственно.

Напомним, Росстат анализирует цены еженедельно на 1700 АЗС, расположенных в 279 городах России.

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