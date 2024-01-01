Екатерина Артёмова Спрос на айтишников из Прикамья в столичных компаниях вырос почти в два раза Пермских IT-специалистов стали в 1,67 раза чаще звать на вакансии в Москве Поделиться Твитнуть

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Рекрутинговая онлайн-платформа HeadHunter и маркетплейс локальных брендов Flowwow провели совместное исследование о востребованности IT-специалистов из Пермского края на вакансии, открытые в Москве и Санкт-Петербурге. Как рассказали в пресс-службе Flowwow, исследование показало, что спрос на такие кадры из Прикамья за последние два года вырос в среднем в 1,57 раза.

На вакансии в Москве IT-специалистов из Пермского края в I квартале 2024 года приглашали на собеседования в 1,67 раза чаще, чем в I квартале 2022 года. В среднем спрос на айтишников из региона в столице в течение последних двух лет ежеквартально увеличивается на 7,11%.

На позиции в Санкт-Петербурге кандидатов из Прикамья в I квартале этого года звали в 1,5 раза чаще по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. Там востребованность кадров из Пермского края с 2022 года в среднем растёт на 5,95% от квартала к кварталу.

Руководитель направления маркетинговых исследований HeadHunter Мария Игнатова поясняет, устойчивый тренд на поиск сотрудников столичными компаниями в регионах появился ещё в 2020 году на фоне массового распространения дистанционного формата работы.

«Спустя четыре года мы вновь видим рост интереса к привлечению IT-талантов из регионов. Это связано с общим восстановлением спроса на IT-специалистов и ускоренным развитием IT-проектов по импортозамещению», — говорит Мария Игнатова.

Технический директор маркетплейса Flowwow Дмитрий Шестернин отмечает, что формат удаленной работы, который поддерживают многие IT-компании, позволяет работодателям нанимать специалистов с высокой квалификацией вне зависимости от их местоположения.

«Например, мы не акцентируем внимание на то, где территориально находится кандидат, но за последние два года отчетливо видим тенденцию появления всё большего количества квалифицированных кадров из регионов», — рассказал Дмитрий Шестернин.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что 20% соискателей из Пермского края, которые указывают в резюме ожидаемую зарплату, завышают её. Чаще других склонны это делать IT-специалисты, представители науки и образования и маркетологи.

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