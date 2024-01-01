Екатерина Артёмова HeadHunter: 20% соискателей из Пермского края завышают ожидаемую зарплату Чаще всего это делают IT-специалисты, представители науки и маркетологи Поделиться Твитнуть

Фото: Freepik

Служба исследований рекрутинговой платформы HeadHunter провела опрос среди соискателей из Пермского края и узнала, на что они опираются при указании своих зарплатных ожиданий в резюме, а также завышают ли желаемую сумму.

Как сообщает пресс-служба HeadHunter, 67% опрошенных заявили, что всегда указывают в своих резюме предпочтительный доход. Ещё 17% сказали, что всё зависит от конкретного случая. Примерно столько же человек ответили, что никогда не пишут в резюме эту информацию.

Большая часть тех, кто указывает в резюме желаемую зарплату (77%), объяснили это тем, что не хотят тратить время на предложения, которые не соответствуют их финансовым ожиданиям. В качестве основной причины не указывать размер ожидаемой зарплаты называлось желание вести переговоры о ней уже на собеседовании — так ответили 47% тех, кто не прописывают в резюме желаемый доход.

При этом 20% соискателей из Прикамья, которые указывают в резюме ожидаемую зарплату, завышают её. У 17% она больше реальных ожиданий на 10%, еще у 3% — на 10-15%. Чаще других склонны завышать зарплатные ожидания IT-специалисты (26%), представители науки и образования (22%) и маркетологи (21%).

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что ожидаемая зарплата среди соискателей из Пермского края в среднем выросла на 25%.

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