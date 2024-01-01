Екатерина Артёмова В Пермском крае на 26% увеличилась средняя предлагаемая зарплата Зарплатные ожидания соискателей при этом тоже выросли Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Средний размер зарплаты, которую компании-работодатели в Пермском крае готовы предлагать при найме сотрудников, в феврале 2024 года составил 50 175 руб. Это на 26% больше, чем в феврале 2023-го. Такие данные приводят аналитики рекрутинговой онлайн-платформы HeadHunter. При этом пермские соискатели указывали в своих резюме ожидаемый доход в размере 50 тыс. руб., что на 25% превышает показатели февраля прошлого года.

Ощутимее всего выросли предлагаемые зарплаты у медработников (+54%), высшего и среднего менеджмента (+47%), а также в сфере транспорта, перевозок и логистики (+42%).

Совпадают предлагаемые зарплаты и зарплатные ожидания соискателей только у трёх из проанализированных экспертами HeadHunter категорий специалистов: сотрудников компаний в сфере продаж и обслуживания клиентов (50 тыс. руб.), высшего и среднего менеджмента (100 тыс. руб.) и специалистов по управлению персоналом и проведению тренингов (50 тыс. руб.).

Заметнее всего отличаются ожидаемые и предлагаемые зарплаты в сфере науки и образования: такие специалисты хотели бы получать на 39% больше, чем им готовы предложить работодатели, — 50 тыс. руб., а не 35,9 тыс. руб.

При этом есть отрасли, где работодатели, наоборот, готовы предлагать более высокую зарплату, чем ожидают соискатели. Так, компании, работающие в сфере транспорта, перевозок и логистики, в среднем предлагают зарплату в 71,4 тыс. руб., в то время как соискатели обычно рассчитывают на 50 тыс. руб., то есть на 30% меньше.

По данным HeadHunter

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.