Алёна Бронникова В Перми открылся первый магазин белорусского бренда Mark Formelle Он расположился в ТРЦ «Планета» Поделиться Твитнуть

Пресс-служба ТРЦ "Планета"

В торгово-развлекательном центре «Планета» 17 апреля открылся первый в Перми магазин белорусского бренда Mark Formelle. Об этом сообщает пресс-служба ТРЦ.

«Mark Formelle предлагает мужскую, женскую и детскую одежду. В ассортименте представлена спортивная, домашняя, повседневная одежда, нижнее бельё, купальники и плавки, термобельё, чулочно-носочные изделия», — уточняется в релизе.

Новый отдел занял помещение площадью 146 кв. м на втором этаже «Планеты» между магазинами одежды O'Hara и обуви Urban Vibes.

Бренд Mark Formelle был создан в 2009 году. На сегодняшний день розничная сеть насчитывает более 305 магазинов в Беларуси, России, Казахстане и Узбекистане, а также интернет-магазин. Согласно информации, опубликованной на официальном сайте, в год компания выпускает 170 капсульных коллекций, всего около 30 млн изделий.

Ранее «Новый компаньон» сообщал о том, что в «Планете» планируется открытие фан-шопа футбольного клуба «Амкар-Пермь». Пока точная дата открытия неизвестна. Арендаторы торговой площади в данный момент приступили к созданию проекта.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.