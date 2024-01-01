Алёна Бронникова Назначен новый заместитель главы администрации губернатора Пермского края Пост занял бывший сотрудник ФСБ Поделиться Твитнуть

Заместителем руководителя администрации губернатора Пермского края и директором контрольного департамента назначен Сергей Васильев. Информация об этом опубликована на портале регионального правительства.

Как сообщает «Коммерсант-Прикамье», Сергей Васильев более 20 лет работал в органах ФСБ России, занимал руководящие должности в УФСБ по Пермскому краю, Вологодской и Калининградской областей. До назначения в правительство Прикамья занимал должность заместителя начальника в УФСБ по Калининградской области, откуда уволился весной текущего года.

Ранее в этой должности с 2022 года работал экс-сотрудник УФСБ по Пермскому краю Артём Облацов. По данным издания, после ухода из администрации губернатора он перешёл в ПАО «Протон ПМ» на пост заместителя директора по безопасности.

Контрольный департамент администрации губернатора обеспечивает деятельность главы региона в части контроля исполнения законодательства и решений губернатора, занимается профилактикой коррупции и иных правонарушений в органах государственной и муниципальной власти. Замглавы администрации губернатора курирует также отдел специальной документальной связи и режима секретности.

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