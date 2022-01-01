Заместителем главы администрации губернатора Пермского края назначен бывший сотрудник ФСБ Артём Облацов возглавил также контрольный департамент Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Заместителем руководителя администрации губернатора Пермского края, курирующим взаимодействие с правоохранительными органами, и директором контрольного департамента назначен Артём Облацов, информация об этом опубликована на портале permkrai.ru.

Как уточняет «Коммерсант-Прикамье», экс-сотрудник УФСБ по Пермскому краю Артём Облацов сменил работавшего в этой должности с 2019 года Алексея Колганова. По данным издания, после ухода из администрации губернатора Колганов возглавил службу экономической безопасности регионального УФСБ.

Контрольный департамент администрации губернатора обеспечивает деятельность главы региона в части контроля исполнения законодательства и решений губернатора, занимается профилактикой коррупции и иных правонарушений в органах государственной и муниципальной власти. Замглавы администрации губернатора курирует также отдел специальной документальной связи и режима секретности.

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