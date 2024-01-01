Алёна Бронникова Избирательный участок в Пермском крае назовут именем погибшего участника СВО УИК № 1633 будет носить имя Виктора Ефремова Поделиться Твитнуть

Фото: Избирательная комиссия Пермского края

Избирательному участку №1633 в Красновишерском округе присвоят имя погибшего в ходе спецоперации на Украине сержанта Виктора Ефремова. О принятом решении избирательная комиссия Пермского края сообщила в telegram-канале.

«Среди членов избирательных комиссий есть те, кто ушёл выполнять свой гражданский долг на СВО. К сожалению, один из них — сержант Виктор Николаевич Ефремов — погиб, защищая нашу Родину. Наш долг — сохранить память о подвиге героя, рассказать о нём подрастающему поколению», — прокомментировал председатель крайизбиркома Игорь Вагин.

УИК №1633 находится в здании школы п. Вая Красновишерского городского округа. Виктор Ефремов работал на данном избирательном участке. В октябре 2023 года его призвали на военную службу. Крайизбирком принял постановление, согласно которому в именной УИК, помимо процесса голосования, будут проводить образовательные мероприятия и выставки, посвящённые герою СВО. Также планируется увековечить его память мемориальной табличкой.

О гибели Виктора Ефремова в ходе СВО «Новый компаньон» сообщал в конце января. Мужчине 10 января исполнилось 55 лет, а 13-го числа он погиб. Прощание с ним состоялось 29 января.

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