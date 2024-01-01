Вылет рейса из Казани в Пермь задержали из-за украинского беспилотника Задержка превысила три часа Поделиться Твитнуть

Вылет рейса авиакомпании «Ювт-Аэро» Казань — Пермь 17 апреля был задержан на 3 часа 15 минут. По данным онлайн-табло аэропорта «Большое Савино», по расписанию самолёт должен был приземлиться в Перми в 12:30 (прм), но прилетит только в 15:45 (прм). По данным онлайн-табло аэропорта Казани, Bombardier вылетел в 12:45 (мск).

Задержка была вызвана ограничениями, которые ввела Росавиация для обеспечения безопасности полетов. Сегодня утром были закрыты аэропорты Казани, Набережных Челнов и Нижнего Новгорода из-за обнаружения в небе чужих дронов.

По информации министерства обороны России, в 11:20 (мск) над Татарстаном был сбит украинский беспилотник. Его уничтожили дежурные силы противовоздушной обороны. Ещё один беспилотник был сбит над Мордовией около 8 час. (мск).

Напомним, в начале апреля Татарстан впервые с начала СВО подвергся ударам беспилотников. Были пострадавшие.

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