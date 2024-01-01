Татарстан впервые с начала СВО подвергся ударам дронов Есть пострадавшие Поделиться Твитнуть

Фото: скриншот видео телеграм-канал Baza

Утром 2 апреля беспилотники атаковали предприятия в Елабуге и Нижнекамске, об этом сообщили в пресс-службе главы Татарстана Рустама Минниханова. Серьёзных разрушений нет, технологический процесс предприятий не нарушен, отметили в ведомстве, но признали, что есть пострадавшие «в результате разрушения помещения».

Фото: источник «БИЗНЕС Online»

По данным пресс-службы особой экономической зоны «Алабуга» (находится в 10 км от Елабуги), в 5:45 (мск) два беспилотника атаковали общежитие, два человека ранены. Им оказывается необходимая помощь. В информации отмечается, что беспилотники были оснащены оборудованием стран НАТО.

Все оперативные службы приведены в состояние боевой готовности. Власти призвали людей не поддаваться панике, сохранять спокойствие.

UPD. ТАСС со ссылкой на оперативные службу сообщает, что при атаке БПЛА на Елабугу пострадали двое подростков и взрослый. В ЕДДС уточняют, что пять человек получили лёгкие ранения во время атаки беспилотников в Татарстане.

Новость дополняется.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.