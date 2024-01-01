Алёна Бронникова С конца апреля в Прикамье начнут курсировать дополнительные электрички Количество пригородных поездов увеличат на время «дачного» сезона Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На Свердловской железной дороге принято решение о введении дополнительных электричек на время летнего сезона. Как объяснили в компании, их количество будет увеличено в связи с ростом пассажиропотока. Перевозчиком является АО «Пермская пригородная компания».

Дополнительные пригородные поезда будут курсировать в период с 27 апреля по 29 сентября. По пятницам, субботам и воскресеньям дополнительно введут электрички: №6025/6026 сообщением Пермь-2–Менделеево–Пермь-2, №7196 Пермь-2–Кишерть и №6171 Кишерть–Верещагино. Также дополнительные поезда появятся в ежедневном графике электричек №6163/6164, следующих по направлению Чусовская–Баская–Чусовская, и №6294/6293 Пермь-2–Дивья–Пермь-2.

Кроме того, со 2 мая по 26 сентября назначаются дополнительные пригородные поезда №6027/6028 Пермь-2–Григорьевская–Пермь-2, а с 18 мая по 5 октября – №6021 Пермь-2–Григорьевская. Они будут курсировать с понедельника по четверг.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что в Прикамье на время летнего сезона появятся дополнительные остановки электричеквблизи дачных посёлков и летних садов. Их ввели на период с 1 апреля по 27 октября.

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