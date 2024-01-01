В РЖД рассказали о планах по ремонту путей в Пермском крае на 2024 год В целом на Свердловской железной дороге обновят 506 км Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В апреле на Свердловской железной дороге (СвЖД) начинается ремонтно-путевая кампания, которая продлится до ноября. Как сообщили в пресс-службе организации, в 2024 году планируется обновить 506,1 км пути — это на 9% больше, чем в 2023 году, и заменить 253 комплекта стрелочных переводов (+20%).

«Половина из запланированного объёма работ приходится на главный ход Транссиба, где осуществляется интенсивное движение и пропуск тяжеловесных поездов. Это направления Екатеринбург — Пермь — Чепца, Екатеринбург — Войновка — Называевская», — рассказали в СвЖД.

На территории Пермского края также запланирован ремонт пути на направлении Пермь — Чусовская — Соликамск.

Для выполнения работ по ремонту задействуют шесть путевых машинных станций и свыше 100 единиц путевой техники. Работы по профилактике и ремонту земляного полотна будут проводиться специализированными мехкомплексами, включающими экскаваторы и бульдозеры. На время проведения ремонтной кампании для поездов будут разработаны специальные графики.

Как отмечают в компании, своевременные работы позволят увеличить допустимую скорость движения поездов, повысить безопасность и надёжность перевозок, а пассажирам — почувствовать плавность хода поезда. В целом повышение скоростей для пассажирских поездов в этом году запланировано на участках в 117,6 км, для грузовых — на 108,6 км.

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