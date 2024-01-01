Алёна Бронникова На летний сезон в Прикамье введут дополнительные остановки электричек Они появятся на маршрутах с 1 апреля Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае с 1 апреля введут дополнительные остановки для электричек на время летнего сезона. Как сообщает пресс-служба Свердловской железной дороги (СвЖД), расписание движения пригородных поездов при этом не изменится.

«Для удобства садоводов и дачников в Пермском крае СвЖД назначила дополнительные "летние" остановки для некоторых пригородных поездов. С 1 апреля по 27 октября 2024 года на небольших остановочных пунктах вблизи дачных посёлков и коллективных садов будет останавливаться гораздо больше электричек, чем в зимний период», — рассказали в компании.

Речь идёт о дополнительных остановочных пунктах на четырёх направлениях:

— Пермь II—Углеуральская—Кизел: 25 км, 56 км, 66 км, Пасечный Хутор, Мальцево, Полетаенки, Канюки, Косьвинский;

— Углеуральская—Кизел—Парк Калийная: о.п. Пост 150 км;

— Пермь II—Чусовская: 30 км, Залесная, 101 км, 120 км, Каменка, Лесная Поляна;

— Верещагино—Балезино: Лып, Хрустали, Ключевское.

В СвЖД напоминают, что уточнить расписание и оформить проездные можно в кассах, терминалах самообслуживания, на сайте «Пермской пригородной компании» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам». Если на остановках отсутствуют пригородные кассы, оформить билет можно у контролёра-кассира в вагоне.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в январе в Прикамье поступили первые электрички «Финист» (ЭС104). Их обкатка проводилась на ж/д участках Пермь—Чусовская и Пермь—Углеуральская, после чего в начале марта поезда вернули на завод-изготовитель. Как выяснилось, в ходе тестов выявились некоторые технические недостатки, которые нужно устранить. Как только это произойдёт, «Финисты» вернутся в Пермский край и выйдут на линии.





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