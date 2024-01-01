Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Пермском крае отметят 140 лет со дня рождения поэта Василия Каменского Поделиться Твитнуть

Пермский краеведческий музей

Пермский край активно отметит юбилей поэта Василия Каменского — 140 лет со дня рождения. В Центральном выставочном зале уже открылась большая выставка «Голова в облаках» (6+), посвящённая этой дате (подробный рассказ о ней читайте в «Новом компаньоне» 23 апреля). А 18 апреля Пермский краеведческий музей приглашает в 16:00 в Дом Мешкова на литературно-музыкальную композицию «Музы и музыка Василия Каменского» (6+), посвящённую поэту и его музам — музыкантшам, певицам и актрисам первой половины ХХ века. Прозвучат стихи Василия Каменского, музыка Сергея Рахманинова и Юрия Фалика.

20 апреля начнётся большая юбилейная программа в доме-музее Каменского в селе Троица, рассчитанная на весь год. Год этот для Троицы необычный: здесь отметят сразу три юбилея — 140 лет со дня рождения поэта, 50-летие его дома-музея и 555-летие села.

Пермский краеведческий музей

При жизни поэта его дом был известен гостеприимством, и сотрудники музея стараются продолжать его традиции. 20 апреля в Троице ждут почитателей творчества Василия Васильевича. Праздник, посвящённый его юбилею (6+), начнётся в 11:00 и продлится до вечера. Прозвучат произведения Каменского: стихотворения, поэма «Цувамма», отрывки из романа в стихах «Могущество» и поэмы «Предчувствие победы». Гости познакомятся с обновлённой экспозицией музея и смогут присоединиться к чаепитию на свежем воздухе.

18 мая дом-музей В.В. Каменского присоединится к акции «Ночь музеев» (6+).

Юбилейные события в Троице продолжатся летом. 20 июля состоится фестиваль музыки и поэзии «Звенидень» (6+) и открытие уличной выставки к юбилею села «В Троице жить!» (0+), над созданием которой сотрудники Пермского краеведческого музея работают вместе с жителями Троицы, которые делятся воспоминаниями, собирают информацию, фотографии и документы, обсуждают концепцию выставки.

19 октября дом-музей приглашает на творческий вечер «Без поэзии нет души в человеке» (6+), 3 ноября он включится во всероссийскую «Ночь искусств» (6+), а 16 ноября, в день памяти Василия Каменского, состоится встреча, посвящённая истории создания музея (6+).

Пермский краеведческий музей

Дом-музей Василия Каменского в Троице был открыт 19 апреля 1974 года, к 90-летию поэта. Это был музей на общественных началах. В его создании активное участие приняли жена поэта Валентина Козлова, его сын Василий Каменский, журналист Савватий Гинц, сотрудники Пермского краеведческого музея, местные жители. В марте 1984 года произошёл пожар, многие экспонаты музея были утрачены, пострадал и дом. Были организованы срочные восстановительные работы, и уже в июне торжественно отмечалось 100-летие Василия Васильевича. В 1991 году Дом-музей Василия Каменского стал филиалом Пермского краеведческого музея.

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