Синоптики предупредили о сильных дождях и ветре в Пермском крае Ухудшение погоды возможно к вечеру 17 апреля Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

К Пермскому краю приближается активный западный циклон, который к вечеру 17 апреля принесёт сильные осадки в центральную часть региона и быстрое потепление на юге края до +15°C. В некоторых районах, преимущественно южных, ожидается усиление ветра до 20 м/с и грозы. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на ГИС-центр ПГНИУ.

В Перми грозы маловероятны, но возможны сильные дожди. На севере ожидается умеренный дождь и температура около +5°C.

В четверг полярный фронт переместится на юг, где дожди продолжатся, но ослабеют. Температура воздуха составит +12... +15°C, а на севере ожидается +10°C.

Такая погода будет способствовать таянию снега, особенно в центральной и восточной частях Прикамья, где его ещё много. Это приведёт к увеличению притока воды в реки, начиная с 18 апреля. Этот процесс продолжится в пятницу и субботу, формируя пики паводков на большинстве рек региона в выходные и в начале следующей недели.

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