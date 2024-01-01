Суд в Перми разрешил жильцам парковать автомобили в своём дворе на любом месте Закрепление парковочных мест признано незаконным Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Мотвилихинский районный суд Перми рассмотрел иск женщины, которой ТСЖ не выдало ключ от шлагбаума, перекрывающего въезд во двор. Она является собственником квартиры в этом доме, но не получила парковочного места.

Ранее ТСЖ проводило собрание по распределению парковочных мест. По словам женщины, она не получила ни уведомления о собрании, ни копии решения о выделении парковочного места.

В итоге суд вынес решение, разрешающее жителям домов парковаться в любом месте своих дворов, об этом пишет «Рифей».

Суд признал, что запрет ТСЖ на парковку автомобиля жильца во дворе противоречит действующему законодательству. Жильцы имеют право парковать свои автомобили в любое время в любом свободном месте на придомовой территории.

Истица также взыскала с ответчика расходы на оплату государственной пошлины в размере 300 руб. и расходы на оплату услуг представителя в размере 35 тыс. руб.

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