Алёна Бронникова С предпринимателя из Прикамья взыскали штраф за незаконную рубку леса Преступление было совершено на территории Кировской области Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

Предпринимателя из Пермского края оштрафовали на 1,3 млн руб. за незаконную рубку леса. Как сообщает пресс-служба краевого УФССП, экологические преступления были совершены на территории соседнего региона.

«Арендатор лесного участка в Кировской области заключил договор подряда с индивидуальным предпринимателем из Перми для заготовки древесины. Когда нанятая им лесозаготовительная бригада обрабатывала разрешённый объём, бизнесмен, используя своё служебное положение, давал указания подчинённым продолжать рубку деревьев», — рассказали в ведомстве.

В результате противоправных действий лесному фонду был причинён ущерб, превысивший 1,3 млн руб. Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере), и обязал его возместить причинённый вред.

В установленный срок должник не исполнил решение суда, и судебные приставы вынесли постановление о взыскании исполнительского сбора на сумму более 90 тыс. руб. После этого штраф был погашен.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что Пермская таможня выявила контрабанду древесины на 21 млн руб. По данному факту возбуждено 12 уголовных дел.

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